Vimercate: Assi abbigliamento non chiude più e punta ai 90 anni di attività

Clamoroso il negozio di Assi abbigliamento a Vimercate va avanti. A inizio anno Marco e Andrea Assi avevano annunciato la chiusura della storica attività commerciale di via Vittorio Emanuele. “Terminiamo la merce in magazzino e poi abbassiamo la saracinesca” avevano detto i due fratelli titolari di un negozio con quasi 80 anni di vita sulle spalle. Invece gli affari sono andati a gonfie vele, tra gennaio e marzo sono state vendute 700 cinture e così Marco il fratello più giovane ha deciso di andare avanti.

“Abbiamo venduto i locali di via Vittorio Emanuele – ha detto il commerciante 64enne – poi ho deciso di andare avanti da solo affittando uno spazio qui in piazza Unità d’Italia”. A due passi da Palazzo Trotti e dalla biblioteca civica. Una mossa inattesa, ma neanche troppo, perché Assi ammette “il lavoro che faccio mi piace tanto e finché potrò andrò avanti, pian piano i clienti stanno tornando e io sono più che contento”.

Vimercate: Assi abbigliamento non chiude più e Marco va avanti da solo

Tutto ciò lascia presagire che il marchio Assi possa toccare anche i 90 anni perché il contratto d’affitto partito in primavera ha la durata di sei anni rinnovabili per altri sei. Se a tutto ciò si aggiunge che le sorprese non mancano mai, nulla si può escludere a priori.

“In questo nuovo negozio avendo anche uno spazio ridotto, rispetto a dove eravamo prima sono concentrato su abbigliamento maschile, accessori uomo e donna dando priorità ai marchi italiani, ma non solo. Oltre a qualche indumento femminile ma solo a spot” ha chiosato Assi.

Gli affari sembrano anche andare bene perché il titolare ha spiegato che “in questa zona c’è un certo passaggio e non essendoci la ztl come in via Vittorio Emanuela è anche più facile da raggiungere”.

Chi poteva essere dispiaciuto di veder sparire un’istituzione del commercio come Assi che ha mosso i primi passi nel ’45 con papà Enrico. la mamma Cesarina e la zia Rosa ora potrà rasserenarsi, che la chiusura è rimandata a data da destinarsi, Infatti tutto cominciò con una piccola fabbrica di scarpe e un negozio per rivenderle in piazza Santa Stefano, poi nel ’48 il trasferimento vicino a Villa Sottocasa dove nei decenni hanno preso piede le calzature sportive e poi l’abbigliamento per uomo e donna che è stato il core business con una clientela vimercatese e non solo fino a pochi mesi fa.