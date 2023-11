Vimercate: Assi abbigliamento chiude dopo quasi 80 anni

Chiude dopo quasi 80 anni di attività Assi, il negozio di abbigliamento passato da padre a figli in via Vittorio Emanuele a Vimercate. «Una serie di motivi tra cui anche le difficoltà legate a negozi di vicinato come il nostro – ha spiegato Andrea Assi, che gestisce l’esercizio col fratello Marco – ci hanno portato a decidere di abbassare la serranda nei primi mesi del 2024».

Una decisione che un po’ dispiace ai due fratelli che sono subentrati da anni al papà Enrico che fondò l’attività nel lontano 1945, subito dopo la guerra avendo un talento come calzolaio e a costruire cinture.

Vimercate: Assi abbigliamento, un pezzo di storia del commercio locale

Infatti tutto cominciò con una piccola fabbrica di scarpe e un negozio per rivenderle in piazza Santa Stefano, poi nel ’48 il trasferimento vicino a Villa Sottocasa dove nei decenni hanno preso piede le calzature sportive e poi l’abbigliamento per uomo e donna che è ancora il core business con una clientela vimercatese e non solo.

«Il nostro motto è sempre stato”Hai bisogno qualcosa noi te lo troviamo” e vogliamo dire grazie a tutti». Finisce così un’istituzione del commercio locale.