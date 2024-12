Concluse con successo le prove di carico sulla nuova passerella pedonale sul torrente Molgora a Vimercate, è stata annunciata l’apertura da sabato 21 dicembre. Realizzata in acciaio, la nuova passerella è stata accompagnata dalla riqualificazione delle rampe di accesso, di un tratto della strada vicinale e di via Montalino. Un intervento significativo, inserito nel contesto del parco Pane, che in poco meno di due anni dalle prime fasi di lavoro ha visto un investimento di 265mila euro.

Vimercate: apre la nuova passerella pedonale sul Molgora, l’opera tra approvazione e polemiche

Nonostante l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e fruibilità a un percorso sempre più frequentato da cittadini e runner, durante i lavori non sono mancate le polemiche. Sui social, alcuni cittadini avevano sonoramente criticato le dimensioni della passerella, ritenute sproporzionate rispetto al contesto, e il presunto spreco di risorse pubbliche. Dubbi erano stati sollevati anche sull’effettiva sostenibilità dell’opera, a fronte di una percepita carenza di manutenzione del verde pubblico e delle strade in altre zone della città. L’intervento ha incontrato anche segnali di approvazione, confermando le divisioni di opinione sui progetti comunali.