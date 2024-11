Vimercate, lamentele per la passerella troppo grande: “Spreco di soldi pubblici”

Proseguono gli interventi promossi dall’amministrazione comunale a Vimercate e Oreno. In particolare si tratta degli avanzamenti lavori per la nuova passerella pedonale sul torrente Molgora, in via Montalino e il parcheggio di via Rota. Per quanto riguarda la prima, il cantiere ha visto la riqualificazione delle rampe d’accesso alla passerella pedonale in acciaio e del tratto della strada vicinale e di una parte della stessa via Montalino.

Per il parcheggio, invece, di via Rota e via Santa Caterina da Siena, sono stati creati 71 stalli di sosta a lisca di pesce su entrambi i lati della strada, oltre a due stalli riservati ai portatori di disabilità. Il progetto prevede una nuova pista ciclabile con panchine, fontanella e nuova illuminazione pubblica. Tutto a posto, dunque? Mica tanto, perché a non mancare, almeno sui social dove l’amministrazione ha voluto pubblicare lo stato di avanzamento lavori, non manca qualche critica da parte dei lettori.

Vimercate, critiche alla amministrazione per la passerella: “Prima curare verde e strade”

C’è ad esempio, infatti, chi si lamenta delle dimensioni fuori luogo della passerella stessa. Ingombrante rispetto al luogo e alle necessità, con relativo e inutile dispendio di soldi pubblici. O ancora chi mette in dubbio le aspirazioni “eco” dell’intervento. “E che ecodiversità hanno messo in piedi – scrive un lettore – poi abbiamo le strade ed il verde in paese che non viene curato, ma i soldi da gettare in certe inutili opere li trovano”. Ma a non mancare sono anche i segnali di approvazione silenziosa, segno che sui progetti comunali non tutti la pensano – ed è inevitabile – allo stesso modo. A non dividere le opinioni sono invece i parcheggi che, evidentemente, piacciano a tutti