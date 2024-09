Vimercate: quale destino per il ponte San Rocco? Se ne parla in Comune

Quale sarà il futuro del ponte San Rocco di Vimercate? L’amministrazione ha tutta l’intenzione di tutelarlo nel miglior modo possibile perché i secoli anzi i millenni sulle sue spalle si sentono eccome e ancora oggi vi transitano i veicoli per superare il torrente Molgora, Negli ultimi tempi sono stati fatti diversi studi sulle condizioni del ponte anche grazie alle Belle Arti e ora bisognerà capire come mantenerlo senza compromettere la sua funzione.

Vimercate: quale sarà il destino del ponte San Rocco e la sua lunga storia

D’altronde come spiega anche il Must (museo del territorio) “Il complesso attuale fonda su un ponte romano del III secolo d.C., cui soltanto nel XII secolo venne sovrapposta una porta difensiva, quella occidentale, citata per la prima volta nel 1153 come Porta de Moriano, più bassa della struttura attuale. Nel XIV secolo fu eretta la porta orientale e sopraelevata quella verso il borgo, portando il complesso vicino all’aspetto attuale”.Così giovedì sera 12 settembre in Comune a Vimercate a partire dalle 20.30 si riunirà la consulta di frazione del centro per affrontare il tema con la giunta e i tecnici.