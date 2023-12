Vimercate: aggredito e rapinato gli rubano un Rolex da 27mila euro

Rapina ai danni di un vimercatese, originario di Villasanta, al quale è stato strappato il suo Rolex Daytona del valore di 27mila euro dal polso, da quattro uomini, a due passi dalla sua abitazione, a Oreno, in via Giacomo Matteotti, procurandogli anche alcune ferite alla mano. Momenti di grande tensione e paura che fortunatamente non hanno avuto conseguenze più gravi.

Vimercate: aggredito e rapinato sotto casa

È accaduto sabato scorso, 9 dicembre, verso le ore 12,30. L’uomo aveva appena raggiunto la sua abitazione, parcheggiato la vettura nel box e, tornando indietro, si accorge che una donna sta accedendo alla sua proprietà attraverso il passo carraio. La sconosciuta si avvicina e gli chiede alcune informazioni sulle strade. Il vimercatese si rende conto che potrebbe anche trattarsi di una malintenzionata e la invita ad uscire immediatamente dalla sua proprietà. La donna non insiste, esce sulla strada superando il passo carraio ma in quel momento spunta un uomo. Si avvicina velocemente al vimercatese e con mosse repentine prima riesce a bloccarlo nei movimenti, infine con forza sfila il prezioso orologio dal polso della sua vittima, che in pratica non ha avuto nemmeno il tempo di reagire e che nel tentativo di sottrarsi alla rapina si procura una leggera ferita alla mano.

Vimercate: aggredito e rapinato, la fuga dei malviventi

A questo punto però il rapinatore corre via rapidamente, si avvicina ad una vettura di colore grigio dove era atteso da altri tre complici e si danno alla fuga velocemente verso il centro della città. Ad assistere a tutta la scena c’è una vicina di casa che, trafelata, chiama subito i carabinieri che arrivano sul posto con una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile di Vimercate. I militari raccolgono tutte le informazioni possibili utili a rintracciare sia la vettura che i banditi.

Comunque la targa dell’auto è stata rilevata e comunicata agli investigatori che hanno subito diramato le ricerche.

Le indagini continuano senza soste ma al momento non ci sono novità. Fra le varie ipotesi non è dato sapere per quanto tempo i malviventi abbiano seguito le mosse del vimercatese o, anche, che l’abbiano incontrato poco tempo prima notando subito il prezioso orologio che portava al polso. Comunque sia i fatti lasciano pensare che lo abbiano seguito e abbiano mandato la donna a distrarlo con la scusa di futili informazioni per poi agire con decisione e violenza.