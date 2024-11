Vimercate: addio al florovivaista Renato Vimercati, fatale un malore nel sonno

Drammatica scoperta nella mattinata di martedì 19 novembre a Vimercate, in via Motta: un anziano agricoltore è stato trovato senza vita. Senza vita, dopo due giorni, disteso nel letto nella sua abitazione prefabbricata, all’interno della sua azienda di florovivaismo, dove aveva trascorso tutta la sua vita. Renato Vimercati, 83 anni, imprenditore da sempre, molto conosciuto e stimato è stato colpito da un malore improvviso nel sonno.

Vimercate: addio al florovivaista Renato Vimercati, l’allarme di una vicina di casa

Quando una vicina di casa ha cercato di mettersi in contatto con lui senza riuscirci si è recata all’azienda in via Motta ma, non riuscendo ad accedervi per via dei cani lasciati liberi all’interno della recinzione, ha chiamato subito la polizia locale che poco dopo è intervenuta assieme ad un’ambulanza e ai vigili del fuoco. Dopo aver isolato i cani il personale paramedico è riuscito ad entrare nella casetta e qui ha fatto l’amara scoperta: Renato Vimercati era disteso sul suo letto come se dormisse, ma ai sanitari è stato sufficiente un sommario esame per capire che l’uomo era deceduto da almeno due giorni e, da quanto emerge, si trattato di una morte per cause naturali.

Vimercate: addio al florovivaista Renato Vimercati, viveva all’interno della sua azienda

Renato Vimercati viveva in questa casetta prefabbricata all’interno dell’azienda dove vi si era trasferito con la moglie che era venuta a mancare cinque anni fa, anche lei per un improvviso malore. Da allora era sempre vissuto da solo e il suo tempo lo dedicava interamente al lavoro.

Vimercate: addio al florovivaista Renato Vimercati, l’accordo con Pedemontana

Da quando poi era stato definito il percorso della Pedemontana che sovrastava l’area della sua floricoltura, era riuscito a trovare un accordo ed era stato liquidato. Da quel momento si era messo alla ricerca di un’area dove poter trasferire tutta la sua attività e sembra che già l’avesse trovata, impegnando un milione di euro del suo patrimonio.