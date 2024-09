Vimercate: 60enne perde la vita travolto dalla sua auto su una rampa

Tragico incidente per un 60enne travolto e ucciso dalla sua auto nei pressi del garage di casa. Domenica 1° settembre verso le 12.30 in via Rota a Vimercate la jeep ferma su una discesa si è messa in movimento schiacciando l’uomo che si trovava dinnanzi al veicolo. Immediati sono scattati i soccorsi che sono giunti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, che hanno trasportato il ferito grave in codice rosso all’ospedale cittadino, dove è spirato poco dopo per i traumi causati dall’impatto. Resta da capire come il mezzo si sia potuto mettere in marcia senza nessuno al volante.

Vimercate: 60enne perde la vita e le indagini sull’esatta dinamica dell’incidente

Le ipotesi al vaglio da parte dei carabinieri (sopraggiunti sul posto) sarebbero il malfunzionamento del freno motore o lo stato di folle per il fuoristrada. Solo martedì 27 agosto invece un agricoltore 67enne aveva perso la vita schiacciato da una balla di fieno da 800 chili.