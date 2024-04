Vimercate: 25 primule sulla tomba di Simone Stucchi per il suo compleanno

Avrebbe compiuto 25 anni lo scorso 30 marzo Simone Stucchi e per non dimenticarlo la zia Elena e la cugina Sofia hanno chiamato a raccolta amici e parenti al cimitero di Vimercate mettendo sopra la tomba 25 primule simbolo dell’amicizia oltre a 25 candeline, un dipinto e anche i palloncini colorati.

«È stato un evento molto ristretto per ricordare Simone – ha detto la sorella Andrea – ed è tutto merito di mia zia e di mia cugina». Una piccola cerimonia semplice ma intensa per quel ragazzo di Vimercate, scomparso circa due anni e mezzo fa dopo essere stato ferito con un coltello a Pessano con Bornago in una sera di fine settembre.

Vimercate: 25 primule sulla tomba e i processi

Nel marzo del 2023 erano stati condannati in primo grado a 8 anni e 8 mesi e a 7 anni e 8 mesi dal Tribunale per i Minorenni di Milano i due giovani di 18 e 16 anni accusati di aver ucciso Stucchi. Altri giovani coinvolti sono già stati condannati in abbreviato o in attesa di giudizio. Proprio i processi in corso lasciano la famiglia scossa per stessa ammissione della sorella Andrea che ha spiegato come «assistiamo a riduzioni di pena per chi ha ucciso mio fratello e alla fine gli assassini sconteranno pochissimo tempo in carcere. Noi però non ci fermiamo e continuiamo la nostra battaglia andando ai processi».

L’associazione LLL (Long Life Limo) continua la sua missione di organizzare eventi e creare spazi aggregativi per i giovani e in particolare Andrea ha affermato che «stiamo concentrando tutte le nostre forze per il sodalizio e siamo impegnati a organizzare il prossimo giugno il secondo torneo di calcio dedicato a Simone».