Villasanta: un bonus per gli studenti iscritti alla mensa, monta la polemica politica

L’amministrazione comunale di Villasanta ha deciso di assegnare alle famiglie degli studenti che usufruiscono del servizio mensa, un bonus straordinario di 110.000 euro. Si tratta della somma erogata all’Ente dalla ditta Pellegrini (in precedenza gestore del servizio di ristorazione scolastica), a titolo di indennizzo per il recesso anticipato del contratto, oggi assegnato all’azienda Vivenda.

Villasanta: un bonus per gli studenti iscritti alla mensa, sarà accreditato già a febbraio

«La ridistribuzione alle famiglie dell’indennizzo pagato dal precedente gestore non è un atto vincolato ma è frutto di una scelta precisa della giunta, consapevole dell’importanza della spesa per la refezione nell’economia quotidiana di ogni famiglia», ha spiegato l’assessore all’istruzione, Adele Fagnani.

Le famiglie non dovranno presentare alcuna richiesta per accedere al bonus, che sarà accreditato già dal mese di febbraio sul conto pasti di ciascun utente. La ricarica concessa sarà di importo variabile a seconda di alcuni criteri specificati dal Comune: dai 100 euro concessi ai piccoli degli asili Arcobaleno e Tagliabue e agli alunni delle primarie Oggioni e Villa ai 50 euro per gli studenti della scuola Fermi con un turno settimanale di mensa, mentre sarà di 55 euro il bonus per i ragazzi della Fermi con due turni di mensa, 60 per chi fa tre turni e 65 per chi si ferma quattro volte in mensa durante la settimana.

Il credito è riconosciuto in automatico a tutti coloro che erano iscritti al servizio mensa alla data del 30 novembre 2023, a prescindere dal reddito dichiarato dalla famiglia.

Villasanta: un bonus per gli studenti iscritti alla mensa, i sospetti di Io Scelgo

Un provvedimento definito “sospetto” dalla lista Io scelgo. «Dopo aver silenziosamente alzato le tariffe ora in pompa magna regalano un mese di mensa. Invece di pensare a fare investimenti sulle scuole, elargiscono bonus a pioggia alle famiglie villasantesi, e non, i cui figli frequentano i nostri istituti. E lo fanno poco dopo la scelta del candidato sindaco della maggioranza – ha commento Gaia Carretta, candidata sindaco per Io scelgo – Si sarebbe potuto pensare a creare un fondo per la riqualificazione degli edifici scolastici, ma non sarebbe stata questa giunta a poterlo spendere. Da anni all’amministrazione arriva la richiesta di prevedere classi Isee più accessibili per la retta mensa, considerando anche chi ha più figli iscritti a scuola, ma queste richieste non sono mai state ascoltate».

Villasanta: un bonus per gli studenti iscritti alla mensa, le critiche di Pini

Polemico anche il commento del candidato della lista di centrodestra, Gianbattista Pini. «L’indennizzo ottenuto da Pellegrini forse avrebbe dovuto essere distribuito non a pioggia ma sulla base delle reali esigenze dei nuclei familiari. Ma ormai siamo in campagna elettorale».