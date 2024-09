Villasanta, torna il Festival delle geografie: montagne protagoniste della sesta edizione

È un programma ricchissimo quello proposto nella sesta edizione del Festival delle geografie, in scena a Villasanta in Villa Camperio dal 19 al 22 settembre. Trentotto eventi per quattro giorni di incontri, conferenze, mostre ma anche musica, laboratori e food (anche quello a tema). Il tema, appunto. Quello scelto per l’edizione 2024 è “Montagne. Questioni di un certo rilievo”. A firmare la kermesse, che quest’anno si arricchisce del connubio con la rassegna lecchese Immagimondo, è come sempre La Casa dei popoli. E come sempre la sala giunta del comune ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale dell’evento, alla presenza del sindaco, Lorenzo Galli, del presidente della Casa dei popoli, Ornaghi e poi Mario Origo del comitato direttivo.

Villasanta, torna il Festival delle geografie: l’incontro con Della Bordella e De Zaiacomo, l’omaggio ad Andrea Oggioni

Ad aprire la kermesse è stato lo spettacolo teatrale “La conquista del Cervino”, in scena al teatro Binario 7 di Monza l’11 settembre. Una collaborazione, quella con l’amministrazione della città capoluogo, che prosegue dopo il debutto dello scorso anno. Segno, anche questo, della crescente importanza che il festival villasantese sta conquistando nel panorama culturale non solo della Brianza.

Tantissimi gli eventi in cartellone, con ospiti d’eccezione come gli alpinisti Matteo Della Bordella e Matteo De Zaiacomo, due dei più importanti scalatori della scena attuale, che interverranno il 19 settembre, alle 21, e l’omaggio ai protagonisti del passato con la storia del villasantese Andrea Oggioni, compagno di cordata di Walter Bonatti, il 20 settembre alle 20.30.

Villasanta, torna il Festival delle geografie: gli spettacoli

E poi gli spettacoli a partire dall’ormai consolidata collaborazione con l’associazione Amici della Speranza, il 20 settembre alle 18, il concerto di musica occitana e la performance di Gian Battista Galli, cantante dei Sulutumana, qui in veste anche di attore con lo spettacolo “Con la luna sulle spalle”, il 21 settembre alle 21.30.

Villasanta, torna il Festival delle geografie: le mostre

Non mancheranno le mostre, tre quelle che verranno allestite: “Matese”, con le immagini del fotografo Natalino Russo, “Anatomia e dinamica di un territorio” curata dalla scuola Bauer di Milano, che racconta con gli scatti le trasformazioni del paesaggio in vista delle Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026. La terza mostra sarà diffusa, allestita nelle vetrine dei commercianti del paese, con le opere dei soci del Circolo amici dell’arte. Tornano anche gli studenti delle scuole superiori del territorio, protagonisti dei debate a tema e i laboratori per i piccoli proposti da B – 612.

Villasanta, torna il Festival delle geografie: progetto Itinerari culturali

Un festival che si arricchisce anche grazie al progetto Itinerari culturali, supportato da Fondazione Cariplo. In questo ambito sono state previste uscite nel parco di Monza: dopo la prima, appuntamento il 28 settembre, alle 14.30 e alle 16. Info e prenotazioni si trovano sul sito festivalgepgrafie.it, dove è possibile trovare anche il programma completo di tutti gli eventi in calendario.