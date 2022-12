Villasanta: sulla scheda elettorale scrive “Ho ammazzato un uomo”, indaga la Squadra Mobile di Monza

La Squadra Mobile della Questura di Monza sta indagando “con grande cautela” dopo la scoperta di una frase inquietante vergata con la matita copiativa in dotazione a un seggio di Villasanta su una scheda elettorale. Uno sconosciuto elettore, come confermato da fonti investigative, ha scritto su una scheda per le elezioni politiche dello scorso settembre, quella rosa, per l’elezione dei rappresentanti della Camera, un messaggio ancora tutto da verificare: “Per le forze dell’ordine. Ho ammazzato un uomo. È sepolto in cantiere area nord. Date lui sepoltura cristiana, vi prego“.

Villasanta, ricerche del presunto cadavere nei cantieri e nelle aree dismesse della zona

La scoperta è avvenuta durante lo spoglio, la sera del 25 settembre: il presidente del seggio ha subito consegnato la scheda con il messaggio al posto di polizia allestito nella scuola. Gli agenti della Mobile di Monza oltre ad avere convocato in Questura alcune persone per accertamenti, attraverso gli specialisti della scientifica avrebbero anche rilevato un’impronta digitale sulla scheda che dovrebbe appartenere a uno degli elettori del seggio, un villasantese. L’indagine è per una ipotesi di omicidio e occultamento di cadavere. La caccia al presunto cadavere da parte degli investigatori, fin qui non trovato, è nella miriade di cantieri aperti ma anche in aree dismesse di Villasanta.