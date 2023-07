Ruppe il femore al medico, finisce ai domiciliari a Villasanta

Sono scattati gli arresti domiciliari per il villasantese che lo scorso 19 luglio, al policlinico di Milano, ha aggredito con una violenza inaudita il medico che aveva in cura la madre, procurandogli la frattura scomposta di un femore.

Si tratta di un 56enne, già in cura presso il centro psico-sociale di Monza, invalido civile al cento per cento, che quel giorno era andato a far visita alla congiunta. Non si sa bene che cosa sia successo nel confronto tra il villasantese e il medico, fatto sta che ad un certo punto l’uomo ha dato in escandescenze e ha poi brutalmente aggredito il medico che cercava comunque di riportarlo alla ragione, con una violenza inaudita. Ma ragione non c’è stata.

Villasanta: la lite furibonda

L’uomo ha cominciato a picchiare il medico e dopo averlo scaraventato per terra ha continuato ad infierire su di lui e, non pago, gli si è buttato addosso con tutto il suo peso. Intanto i colleghi del medico hanno chiamato il 112. Poco dopo sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano, che hanno bloccato l’aggressore. Intanto, il professionista picchiato veniva subito trasportato dai colleghi al pronto soccorso dello stesso Policlinico. Sottoposto ad una radiografia dell’arto infortunato emergevano in tutta chiarezza i danni che il villasantese gli aveva procurato, un femore spezzato in tre punti, per il quale è stato immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico.

Villasanta: gli arresti domiciliari

Adesso, dopo le indagini per accertare le motivazioni, se motivazioni potevano esserci, di tanta violenza, l’autorità giudiziaria di Milano ha deciso per il provvedimento cautelare emettendo un’ordinanza di arresti domiciliari. A dare esecuzione al decreto del magistrato, sono stati i carabinieri della Compagnia Milano Duomo che hanno raggiunto il 56enne a Villasanta notificandogli l’ordine di arresto.