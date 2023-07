Aggredisce medico e gli spezza un gamba, denuncia e Tso

Risulta in cura a Monza per disturbi del comportamento l’uomo di 56 anni, invalido civile al 100%, denunciato dai carabinieri per un’aggressione al direttore medico di presidio dell’ospedale Policlinico di Milano accaduta mercoledì.

Aggredisce medico e gli spezza un gamba, è successo al Policlinico di Milano

L’uomo, figlio di una paziente ricoverata all’ospedale, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine avrebbe dato in escandescenza riuscendo a fare cadere il medico per poi colpirlo saltandogli sopra e procurandogli una frattura in più punti alla gamba. Il medico è stato poi operato dagli stessi colleghi.

Avviate le procedure per l’applicazione di Tso (Trattamento sanitario obbligatorio) e, d’intesa con l’Autorità giudiziaria, sono in valutazione idonee misure cautelari e di sicurezza.