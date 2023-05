Villasanta: nuovo distributore self service di metano al Gigante

Arriva a Villasanta un nuovo distributore per il metano. Sarà operativo a partire da lunedì 22 maggio all’esterno del centro commerciale il Gigante di Villasanta. Il rifornitore di carburante, oltre alle pompe per benzina e diesel, con servizio in pre pagamento e self service aperto 24 ore su 24, avrà anche una pompa del metano.

Villasanta: nuovo distributore di metano al Gigante, «opportunità importante per il self service»

«Si tratta di un’opportunità importante visto che soprattutto per quanto riguarda il self service i punti a disposizione dei cittadini per il rifornimento a metano non sono moltissimi – ha spiegato Stefano Cammaroto, coordinatore acquisti no food de Il Gigante – L’apertura di questo nuovo distributore è quindi una possibilità in più per chi ha questa esigenza, coniugando magari il momento della spesa a quello del rifornimento dell’auto, contando su prezzi competitivi. Un’iniziativa che va nella direzione di offrire un’opportunità in più a chi possiede un mezzo a metano».

La proposta Il Gigante self 24h è disponibile anche in altri centri commerciali della Lombardia: a Legano, Curtatone, in provincia di Mantova, Vertemate, nel Comasco, Usmate, San Grato, nel Lodigiano e nel punto vendita piemontese di Trecate in provincia di Novara.