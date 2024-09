Villasanta: nessuno vuole gestire l’Astrolabio ed è subito polemica

La pessima notizia è stata confermata lo scorso lunedì 2 settembre: il bando per la gestione del cineteatro Astrolabio di Villasanta è andato deserto. Nessun operatore, nemmeno la cooperativa Controluce che attualmente ha in gestione il servizio, ha avanzato la propria proposta. Un problema per l’amministrazione, dal momento che il prossimo 30 settembre scadrà la proroga concessa dalla precedente giunta Ornago alla cooperativa Controluce proprio per avere il tempo necessario per trovare (o rinnovare) il gestore che si dovrà occupare della struttura per i prossimi tre anni, secondo i termini previsti nel bando.

Villasanta: nessuno vuole gestire l’Astrolabio e il bando deserto

Per aiutare gli uffici nella stesura del bando l’amministrazione Ornago aveva anche assunto a tempo un tecnico esterno per la progettazione, stanziando 4500 euro per l’incarico. Nulla è servito: al bando non si è presentato nessuno.

Villasanta: nessuno vuole gestire l’Astrolabio e le critiche dell’opposizxione

Un flop che ha suscitato le immediate reazioni delle forze di minoranza che ora chiedono conto all’amministrazione del futuro dell’Astrolabio. «La decisione di pubblicare in fretta e furia il bando a fine luglio e chiuderlo a inizio settembre è stata quantomeno sbagliata, perché è sembrata solamente una risposta che l’amministrazione ha voluto dare all’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza Villasanta Civica sulle sorti del cineteatro – ha commentato Roberto Frigerio, portavoce di Io scelgo Villasanta -. Una decisione affrettata che oggi porta a uno stallo in termini di programmazione e investimenti sulla nostra cultura e che già tante volte abbiamo criticato sia in campagna elettorale sia in sede di assise quando ancora ricoprivo la carica di consigliere del Gruppo misto. Ci auguriamo che questo stallo possa ora essere l’occasione giusta per ripensare a tutto l’impianto, con investimenti sul cineteatro a lungo termine, e che si possa mettere la testa seriamente su tutta quell’area, comprendendo la gestione del centro sportivo e di tutto il quartiere per dare realmente un nuovo respiro a San Fiorano».

Il gruppo Villasanta Civica parla di “vicenda paradossale”. «Sono evidenti le responsabilità della precedente amministrazione e di quella attuale nella gestione dell’intera vicenda – spiegano da Villasanta Civica -. C’è stato un ritardo nella predisposizione degli atti necessari per la procedura di affidamento e nelle tempistiche scelte dalla nuova amministrazione. Inoltre il bando predisposto dalla nuova giunta risulta del tutto inadeguato, privo di progettualità e di visione futura, economicamente difficilmente sostenibile da qualsiasi operatore». C’è poi la questione del piano sottostante, dove sorgeva il cag, di cui nulla si spiega nel bando.

Villasanta: nessuno vuole gestire l’Astrolabio e l’assessore Bassani prende tempo

L’assessore alla cultura, Valeria Bassani per ora prende tempo. «Stiamo discutendo in questi giorni il da farsi, per capire quale possa essere la soluzione migliore, soprattutto per non pregiudicare la programmazione che dovrebbe partire a breve. Nei prossimi giorni potremo dare indicazioni più chiare in merito al futuro dell’Astrolabio e alla possibilità della pubblicazione di un nuovo bando o di una eventuale nuova proroga. Stiamo lavorando».