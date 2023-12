Villasanta: l’Allenamento di Natale aprirà con la Fanfara

Sabato 16 dicembre torna l’allenamento di Natale, diciassettesima edizione, promosso dal Gruppo podistico villasantese e Affari& Sport, con il patrocinio del Comune. La novità di quest’anno sarà la fanfara dei bersaglieri della sezione Manara di Milano che aprirà il gruppo. Il ritrovo è fissato per le 15 davanti ad Affari & Sport, in via Confalonieri 103. Poi tutto il gruppo si sposterà verso il piazzale della chiesa di Santa Anastasia e da qui prenderà il via la corsa a suon di musica dei quindici bersaglieri che percorreranno, correndo e suonando, una distanza di un chilometro per poi staccarsi dal gruppo e ritornare al punto di partenza. Il resto dei partecipanti invece continuerà verso la scuola Oggioni ed entrerà dentro il parco dal Dosso.

Villasanta: l’Allenamento di Natale e i due percorsi

Due i percorsi proposti: 5 chilometri per i camminatori e 9 chilometri per chi sceglierà di correre. Un appuntamento, quello dell’allenamento di Natale, che chiude il trittico degli eventi in corsa organizzati dal Gruppo podistico villasantese iniziato con Donne in corsa e proseguito con la StraVillasanta.

«Questo è l’evento che mette d’accordo tutti – ha spiegato il presidente del Gpv, Elio Riboldi – è adatto a chi corre e a chi cammina. Tutti possono partecipare nella cornice unica e meravigliosa del parco di Monza». Un itinerario che attira appassionati della corsa (e della camminata) anche da fuori provincia. Sono già 809 le iscrizioni raccolte per l’evento del 16 dicembre. Di queste 21 sono camminatori che arriveranno a Villasanta da Saronno, ma le iscrizioni sono arrivate anche da Bergamo.

«Lo scorso anno hanno partecipato 1200 iscritti – ricorda Michele Ceccotti, titolare di Affari & Sport – ai primi mille garantiamo la maglia ufficiale, ma poi ne arrivano sempre molti di più che corrono con le maglie delle edizioni precedenti». Tra i partecipanti ci saranno ancora una volta le Pink ambassador di Monza e Brianza e anche Ivana Iozzia, maratoneta tre volte campionessa nazionale, prima italiana alla Maratona di New York.

Villasanta: l’Allenamento di Natale e la solidarietà

Come da tradizione quasi ventennale anche questa edizione dell’allenamento di Natale servirà a sostenere i progetti di assistenza e aiuto della San Vincenzo verso le famiglie in difficoltà. Un aiuto importante se si pensa che solo con il ricavato dell’allenamento di Natale viene donata alla San Vincenzo una cifra che oscilla tra 1500 e 2000 euro.

Inoltre quest’anno l’evento è stato scelto da Fondazione Telethon come tappa all’interno del ricco calendario della Maratona Telethon che si svolgerà proprio il prossimo fine settimana.

«Da dieci anni l’allenamento di Natale è patrocinato dal Comune che offre la sala giunta per la presentazione ufficiale – ha aggiunto il sindaco, Luca Ornago -. È un appuntamento importante anche perché permette di garantire continuità nell’aiuto alla San Vincenzo, a favore delle famiglie più bisognose».

Per info e iscrizioni: affariesport.com