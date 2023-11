Villasanta: incidente in via Da Vinci, motociclista finisce in ospedale

Uno scontro tra auto e moto a Villasanta, dove ad aver la peggio è stato un centauro 17enne secondo quanto riferisce il sito di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza). L’incidente per cause ancora al vaglio della polizia locale si verificato in via Leonardo Da Vinci all’altezza del civico 52 lunedì pomeriggio 20 novembre verso le 18.

Villasanta: incidente in via Da Vinci, i soccorsi e traffico in tilt

Dopo la collisione tra i due mezzi sono stati chiamati immediatamente i soccorsi che si sono portati sul posto con un’ambulanza, un’auto medica, i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale. Il ferito è stato trasferito dai sanitari in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Pesanti ripercussioni per il traffico sulla strada che collega Villasanta ad Arcore in entrambi i sensi di marcia.