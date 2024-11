Villasanta, in auto di notte con 300 chili di rame: un 31enne denunciato per ricettazione

Ha accelerato alla vista dei carabinieri e, una volta fermato per un controllo, a Villasanta, nella notte di mercoledì 6 novembre, in via Colfalonieri, si è mostrato particolarmente agitato. Sarà perché in macchina aveva 26 bobine di rame per un peso di 300 chili, materiale del quale non ha saputo dare spiegazioni circa la provenienza. Trattandosi “ragionevolmente di metallo di origine illecita, sia per la modalità di trasporto e rinvenimento” dicono dall’Arma, l'”oro rosso” è stato sottoposto a sequestro insieme a un cutter trovato nell’auto, sporco di fango come gli abiti del conducente e messo a disposizione della autorità giudiziaria.

I Carabinieri della Stazione di Villasanta hanno quindi denunciato in stato di libertà il conducente dell’auto, un 31enne di origini albanesi, per il reato di ricettazione. Sono in corso le indagini per individuare il sito di provenienza del materiale