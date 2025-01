Villasanta: il sottopasso pedonale rivive con la street art, ecco il progetto

Si chiama “Rivivi il tunnel, Villasanta si colora” il progetto (informale) lanciato da Matteo Penati per ridare colore e decoro al sottopasso ciclopedonale del paese. «Il tunnel pedonale di Villasanta, da tempo segnato da graffiti vandalici e degrado, può rinascere e diventare un simbolo di arte, cultura e sicurezza per la nostra comunità – spiega Penati -. Proponiamo un evento unico che unisce artisti, cittadini e istituzioni in un progetto di riqualificazione partecipativa».

Villasanta: il sottopasso pedonale rivive con la street art, l’idea del festival

Ecco l’idea: un festival di street art aperto ai giovani creativi, artisti locali e non solo, per ripensare le mura del sottopasso con la realizzazione di un murales, «che racconti la storia e l’identità del nostro territorio», aggiunge l’ideatore del progetto.

Una volta completata la riqualificazione sarà necessario – secondo le indicazioni dello stesso Penati – installare impianti di videosorveglianza per monitorare l’area e prevenire futuri atti di vandalismo. Non solo. È previsto anche il coinvolgimento di volontari per mantengano il tunnel pulito e curato.

Villasanta: il sottopasso pedonale rivive con la street art, il precedente del progetto per lo skate park

«Questo progetto rappresenta un’opportunità per Villasanta perché renderebbe più bello un angolo del paese, un supporto per gli artisti per promuovere il loro talento e un evento condiviso». A titolo dimostrativo Penati ha paragonato le foto del tunnel oggi, sporco e coperto di scritte con una proiezione di quello che potrebbe essere, un render realizzato grazie all’intelligenza artificiale. Del resto Matteo Penati non è nuovo a iniziative di questo tipo. Proprio un anno fa, sul finire del 2023, aveva lanciato un’altra proposta di riqualificazione, quella per un nuovo skatepark. Anche in quel caso a dare forma concreta alle idee di Penati era stata l’IA, con cui aveva abbozzato un’ipotesi di intervento, poi condivisa con le insegnanti della scuola Fermi, frequentata dal figlio.

«Sarebbe bello che gli studenti di ognuna delle classi medie scrivesse le proprie proposte in una lettera da inviare all’amministrazione comunale», aveva detto un anno fa, suggerendo di coinvolgere l’amministrazione comunale.

Villasanta: il sottopasso pedonale rivivecon la street art, agli internauti piace

Oggi l’attenzione si è spostata sul sottopasso, con un intervento certamente meno importante dal punto di vista economico e forse per questo più fattibile. L’idea piace agli internauti che hanno apprezzato l’iniziativa (nonostante parecchi dubbi sull’eventualità che poi il murales possa essere di nuovo vandalizzato) e la possibilità di riqualificare, attraverso un processo di partecipazione e condivisione, un angolo nascosto e oggi degradato di Villasanta. «Credo che con il sostegno di qualche sponsor potremmo realizzare questo progetto, regalando a Villasanta un’opera d’arte», conclude Penati.