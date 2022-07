Villasanta ha la prima casetta dell’acqua

È stata inaugurata venerdì 8 luglio, in mattinata, la prima casetta dell’acqua a Villasanta, nella nuova piazza Europa, “fresca” di restyling. Al taglio del nastro erano presenti il presidente di BrianzAcque, Enrico Boerci, e il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Gabriella Garatti.

Villasanta: in piazza Europa arrivano anche distributore del latte e dei sacchi Cem

«Siamo fieri di attivare qui a Villasanta il primo chiosco dell’acqua – ha spiegato Boerci – Questo nuovo self service idrico si aggiunge agli altri 85 collocati nell’ambito di Monza e Brianza. Mi auguro che i villasantesi ne vorranno fare un uso intelligente, contribuendo così alla diffusione e alla crescita di una nuova cultura ambientale, obiettivi condivisi anche dall’amministrazione comunale».

La nuova casetta dell’acqua si trova sotto il porticato, nell’area della piazza dedicata proprio ai servizi. Qui verrà posizionata anche il distributore del latte e, prossimamente, anche la macchina per la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata di Cem.

Villasanta: come utilizzare la casetta dell’acqua

La casetta dell’acqua sarà in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. Per i primi giorni l’erogazione sarà gratuita, poi occorrerà la tessera personale per poter accedere al servizio. Le tessere si potranno ritirare al costo di 3 euro, presso il totem posizionato all’ingresso della biblioteca di via Camperio.

L’acqua erogata dai chioschi self service è la stessa che esce dal rubinetto di casa, affinata però da un sistema suppletivo di filtraggio che la rende più gradevole al palato, senza comprometterne le caratteristiche chimico – fisiche.