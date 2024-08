Villasanta e le “isole di calore”: 54 gradi sui giochi dei bambini

Che d’estate la temperatura, soprattutto in città, sia bollente non è una novità. Ma c’è chi si è armato di termometro per sapere quanti sono effettivamente i gradi che arroventano le giornate agostane di chi rimane in paese. Sono stati Luca Cesana e Maurizio Tino di Io scelgo Villasanta, che hanno misurato la temperatura in alcuni angoli assolati del paese. A cominciare dalla torrida piazza Europa dove i rilevatori di temperatura utilizzati per l’esperimento hanno segnato oltre 46 gradi.

Non è solo il sole ad arroventare le città. Il problema sono le famigerate “isole di calore”. Ampi spazi di costruito, colate di cemento e asfalto alzano in maniera importante le temperature, assorbendo calore durante il giorno e rilasciandolo anche la notte. La soluzione? Tanto scontata quanto spesso non sufficientemente praticata: più spazi verdi. E anche l’esperimento portato avanti da IsV lo ha confermato: 24 gradi puntando il termometro su un prato all’ombra, ben 22 gradi in meno rispetto all’assolata piazza Europa.

E lo stesso succede anche con le panchine: quella al sole sfiora i 45 gradi, la stessa panchina all’ombra registra 33 gradi. Nessun riparo alla calura nemmeno per i giochi dei bambini. Il pavimento antitrauma del parco Rodari segna 54 gradi, che calano a 45 sulla terra.

L’esperimento è poi continuato nella piazza del Comune dove i rilevatori hanno registrato una temperatura al sole di quasi 50 gradi sull’asfalto, che calano a 34 gradi nelle zone ombreggiate. Stessa scena (e medesime temperature) anche in piazza Gervasoni. La conferma definitiva alla tesi sostenuta dal video di Cesana e Tino arriva entrando nel parco di Villa Camperio, ampiamente ombreggiato, dove la temperatura del terreno all’ingresso è “solo” di 34 gradi, che diventano 23 puntando il termometro sull’erba del parco.

«Abbiamo molte isole urbane di calore anche a Villasanta – confermano da Io scelgo – e il parco non basta a mitigarne gli effetti. Servono più alberi, prati e tetti verdi, dovremmo creare aree di ombra, soprattutto dove giocano i bambini e si riposano gli anziani».