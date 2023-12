Villasanta: arrestato un pusher con un chilo di marijuana

Stava tranquillamente transitando in via Alessandro Volta a Villasanta quando è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri della locale stazione in servizio di presidio del territorio. E i militari, durante la perquisizione dei veicolo, non credevano al loro occhi: un chilogrammo circa di marijuana e di una piccolissima quantità di hashish. E’ accaduto sabato scorso, 23 dicembre.

Erano circa le ore 22,30 quando i militari in un normale controllo hanno deciso di fermare una vettura in transito. Alla guida un 27enne residente a Lissone, che appariva particolarmente nervoso. Particolare che ha indotto i carabinieri ad approfondire il controllo. E il loro istinto investigativo è stato “premiato”: a bordo del veicolo hanno trovato un pacco con un chilogrammo circa di marijuana e una quantità minima di hashish.

Villasanta: arrestato un pusher e la perquisizione in casa

Portato il conducente in caserma veniva immediatamente disposta una perquisizione anche al domicilio del lissonese. E qui un’altra sorpresa: un altro chilogrammo circa di hashish, 120 di marijuana, 6000 euro in contanti e diverso materiale utile per il confezionamento della droga.

Insomma per il 27enne si sono aperte subito le porte del carcere di Monza con l’accusa, previa analisi di tutta la “merce” sequestrata, di spaccio che prevede pene detentive da 2 a 6 anni di reclusione.