Villasanta: aggredito dal suo capo, chiama i carabinieri

“Aiuto, il mio capo mi ha picchiato…” L’Sos è stato lanciato ai carabinieri da un operaio, presunta vittima, verso il suo diretto responsabile che l’avrebbe picchiato poiché non era in grado di eseguire un lavoro che gli era stato ordinato. Che fare quindi? Chiamare i carabinieri, appunto. Che poco dopo, puntuali, sono arrivati. È accaduto venerdì 28 luglio, verso le ore 23, tra due operai di una cooperativa che presta i suoi servizi di pulizia presso una ditta di Villasanta.

Villasanta: aggredito dal suo capo, l’identificazione dei carabinieri

All’arrivo dei militari la “vittima” intanto era stata trasportata in codice verde al Policlinico di Monza. È poco chiaro al momento quale sia stato il motivo scatenante della discussione sfociata poi, a dire di chi ha chiamato i carabinieri, in un “attacco” fisico. Non è escluso che, semplicemente, il responsabile della squadra abbia dato indicazioni precise su un lavoro di pulizia da effettuare e, altrettanto semplicemente, non è da escludere che il sottoposto, pur non essendoci nulla da imparare, non abbia aderito alle direttive. Da qui la litigata, il confronto, lo scontro fisico e quindi la chiamata ai carabinieri che non hanno potuto far altro che identificare i “protagonisti”, uno di origini indiane e residente a Monza, l’altro brianzolo e residente a Giussano.