Vigili del fuoco in campo a Seregno con azioni per preservare il verde dalla siccità

Serate di lavoro intenso per i vigili del fuoco volontari di Seregno, che a causa della siccità imperante, venerdì 22 luglio e sabato 23 luglio, insieme all’assessore ai lavori pubblici Pinuccio Borgonovo, si sono sobbarcati l’onere di un giro sul territorio, per portare acqua nei giardini comunali. Il duplice intervento ha visto impegnata una squadra di cinque uomini, con il coordinamento dei responsabili Donadel e Vago. Le azioni, finalizzate ad evitare o almeno contenere il rischio di un disseccamento delle piante, hanno interessato le aree verdi di piazza Gandini, del parco della Porada, di piazza Roma, di piazza Risorgimento, di via Santa Valeria e di via Montello, oltre al viale Edison ed alle rotatorie di via Cadore, all’angolo con la via Beato Angelico, e via Colzani, all’angolo con la via Ripamonti.

Vigili del fuoco: il grazie del sindaco Alberto Rossi

Un volontario dei vigili del fuoco impegnato in piazza Risorgimento

«Questo è un lavoro prezioso -ha spiegato il sindaco Alberto Rossi-, con il quale vogliamo provare ad alleviare la sofferenza causa dalla siccità, soprattutto alle nuove alberature, che sono le più fragili. Il cambiamento climatico comporta purtroppo anche un’accelerazione dei fenomeni estremi, come la siccità drammatica di questi mesi, che minaccia le iniziative, quali le nuove piantumazioni, messe in campo per contenere gli effetti del cambiamento climatico stesso. Un grazie grande ai vigili del fuoco, per il loro impegno per la comunità».