Vigili del fuoco in azione a Paderno Dugnano, per una coppia di anziani bloccata in casa

L’autopompa del distaccamento di Desio dei vigili del fuoco e l’autoscala in arrivo da Sesto San Giovanni sono intervenute sabato 26 novembre, poco prima di mezzogiorno, in via Cesare Battisti a Paderno Dugnano, dove una coppia di anziani è rimasta bloccata nell’appartamento al settimo piano di un condominio.

Vigili del fuoco: l’intervento di soccorso è riuscito

I vigili del fuoco davanti al condominio dove si trova l’appartamento dei due anziani

I vigili del fuoco sono riusciti ad entrare tramite l’autoscala, così da aprire la porta ai soccorritori di Seregno Soccorso. I due anziani non sono apparsi bisognosi di un’ospedalizzazione. Il traffico è risultato inevitabilmente rallentato e molte persone hanno seguito le fasi dei soccorsi con curiosità.