Vigili del fuoco brianzoli per un incendio tetto a Mariano, salvato anche un coniglietto

Un tetto a fuoco. È stato decisivo l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza mercoledì sera a Mariano Comense per evitare danni più gravi a una abitazione. Soprattutto è stato decisivo per salvare un coniglietto intrappolato nella casa invasa dal fumo.

L’allarme è scattato intorno alle 20.30 del 28 dicembre: interessata dalle fiamme la porzione di tetto di una abitazione al primo piano di un caseggiato. I proprietari non erano presenti in quel momento e al loro arrivo hanno pregato i vigili del fuoco di cercare il loro coniglio che era nell’abitazione.

Vigili del fuoco Monza Brianza a Mariano Comense Vigili del fuoco Monza Brianza a Mariano Comense Vigili del fuoco Monza Brianza a Mariano Comense Vigili del fuoco Monza Brianza a Mariano Comense Vigili del fuoco Monza Brianza a Mariano Comense Vigili del fuoco Monza Brianza a Mariano Comense

Vigili del fuoco brianzoli per un incendio tetto a Mariano: da Desio e Seregno

Tutto è andato bene. Primi sul posto i mezzi da Seregno con autopompa e carro soccorso e poi l’autoscala da Desio, anche se poi i vigili del fuoco hanno operato con le scale italiane. I soccorsi sono poi continuati con i mezzi da Cantù. Chiamati anche i carabinieri e le ambulanze in prevenzione.

Numerosi i residenti in strada per seguire le operazioni che si sono prolungate per circa tre ore.