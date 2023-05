Verso il Gp di F1 di Monza, Sias: “Già venduti più ticket del 2022”, fan zone avrà la ruota panoramica

«Siamo vicini alla popolazione del territorio amico di Imola e al suo circuito. Vista la situazione che si è creata la cancellazione del Gran Premio era un atto doveroso che però non mitiga il dispiacere per l’accaduto». Con queste parole Giuseppe Redaelli, presidente di Sias, esprime il sentimento di chi gestisce l’impianto brianzolo come supporto morale a quello romagnolo affidato dall’accoppiata Giancarlo Minardi e Pietro Benvenuti. «Io stesso, insieme ai miei più stretti collaboratori, avevamo un incontro con Liberty Media a Imola proprio oggi, giovedì 18, per discutere della nostra situazione. Purtroppo tutto è rimandato».

Giuseppe Redaelli, presidente della Sias

Verso il Gp di F1 di Monza, riunione in Prefettura

Nel frattempo Monza prosegue a tappe forzate il suo avvicinamento ai due traguardi, per certi versi collegati fra loro, dell’organizzazione del Gran Premio d’Italia del 3 settembre e della ristrutturazione dell’impianto. Giornate che vedono Sias agire a stretto contatto con i vari enti pubblici interessati. In questo senso mercoledì 17 si è tenuta in mattinata presso i locali della Prefettura l’ennesima riunione del Comitato di sicurezza per preparare al meglio l’evento clou della stagione dell’Autodromo Nazionale. «Stiamo procedendo in un clima di serena collaborazione – conferma Redaelli – lavorando per mettere in campo scenari che evitino le criticità patite lo scorso anno».

Verso il Gp di F1 di Monza: “Soddisfatti delle vendite”

Oltre che viabilità e parcheggi, Sias sta mettendo a punto anche la “fan zone” compresa la tanto attesa ruota panoramica. «Siamo soddisfatti perché i numeri delle vendite ad oggi ci stanno confortando, addirittura con un incremento discreto rispetto ai già positivi dati dello scorso anno. Valuteremo nelle prossime settimane se aggiungere altre tribune, pur sapendo che gli spazi consentiti per la loro edificazione non sono poi molti».

Verso il Gp di F1 di Monza, la tabella di marcia della riqualificazione dell’autodromo

L’altro aspetto importante che toccherà il futuro dell’autodromo sono gli interventi di riqualificazione. «Anche su questo fronte – continua il numero uno di Sias – siamo fiduciosi. Stiamo procedendo nella tabella di marcia che ci eravamo prefissati pur se, come giusto che sia, ci sono stati richiesti degli approfondimenti su quanto da noi presentato in prima istanza». Si sta parlando di opere di secondo piano per cui sono state richieste ulteriori precisazioni tecniche. «Sappiamo che il tempo passa ma per il primo blocco di lavori, sottopassi e asfaltatura pista, confidiamo di poterli realizzare prima che parta la prossima stagione». Toccherà poi agli altri progetti, come nuove tribune più accoglienti, copertura terrazza box, diventare materia di discussione nella seconda parte dell’anno.