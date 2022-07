Veronica Lario compra Villa Sada a Lesmo e si avvicina a Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi e Veronica Lario si riavvicinano dopo anni di separazione almeno a livello immobiliare. La ex moglie del presidente di Forza Italia è diventata proprietaria tramite la sua società Big Bang Srl della Villa Sada di Lesmo, praticamente di fronte a Villa Gernetto laddove l’ex Cavaliere spesso organizza incontri istituzionali e attualmente a Cascina Boffalora ospita i giocatori del Monza per ritiro pre-stagionale.

Veronica Lario compra Villa Sada , ma non ci vivrà

La voce che Miriam Bartolini (ossia il nome all’anagrafe di Veronica Lario) fosse interessata a mettere le mani su quella che si può definire la reggia della famiglia Simmenthal, circolava già da diversi mesi, ma proprio in queste settimane è arrivata l’ufficialità. Il particolare interessante è che Lario per il momento non vivrà in quella storica residenza perché sussiste un usufrutto vitalizio intestato ad Augusta Bernardo (attualmente residente in Svizzera) ovvero la vedova di Claudio Sada, figlio del fondatore della Simmenthal Gino Alfonso, e presidente del Monza negli anni ’60, a cui fu dedicato il vecchio stadio dei biancorossi. Un intreccio del genere tra gli ex coniugi solo qualche anno fa era impensabile. Non si conoscono le cifre esatte dell’operazione condotta dalla Big Bang, ma almeno sono note le dimensioni della dimora di delizia che conta su 1895 metri quadrati a cui sommare la villetta del custode e terreni sterminati intorno. Potenzialmente la distanza tra l’ex premier e la sua ex consorte è veramente di pochi metri di distanza all’interno del Comune lesmese.

Veronica Lario compra Villa Sada e tutti gli immobili di Berlusconi in Brianza

Tra l’altro Berlusconi da sempre attento agli investimenti immobiliari e con una passione sconfinata per le dimore di delizia ha recentemente venduto la villa di Rogoredo, frazione di Casatenovo dove fino a qualche tempo fa viveva la sua ex fidanzata Francesca Pascale, che è convolata a nozze con la cantante Paola Turci e vive in Toscana. In più il patron del Monza sta anche ristrutturando le facciate esterne di Villa Sottocasa di Vimercate di cui è proprietario della parte privata, ma ha deciso di intervenire anche sulla parte pubblica detenuta dal Comune vimercatese investendo 800mila euro. Senza mai dimenticare il quartier generale di Villa San Martino ad Arcore e Villa Belvedere a Macherio, dove tra l’altro Lario ha vissuto a lungo prima del divorzio spostandosi poi per un certo periodo in un attico delle Torri Bianche a Vimercate. Il richiamo della Brianza per Berlusconi ed è il caso di dire per le sue ex è sempre grande.