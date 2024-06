Verano: il sindaco Consonni consegna la Costituzione ai 18enni

Il sindaco di Verano Samuele Consonni domenica 2 giugno ha consegnato la Costituzione Italiana ai neo diciottenni come da tradizione da anni in occasione della Festa della Repubblica. Un’occasione per i giovanissimi che diventano maggiorenni di sentirsi ancora più parte della comunità locale e che nel prossimo weekend saranno chiamati al voto per le elezioni comunali ed europee.

Verano: il sindaco Consonni e le associazioni

Presenti diverse realtà del territorio tra cui Avis, Anpi, Pro Loco, associazione Il Glicine, Protezione civile e Croce bianca Giussano. Al termine della cerimonia nel piazzale della biblioteca erano presenti gli appartenenti alle associazioni con banchetti, materiale informativo e soprattutto mezzi ed attrezzature, curiosità per l’ambulanza e il suo contenuto.

Verano: il sindaco Consonni e il benvenuto nella comunità locale

La Pro Loco invece ha organizzato un aperitivo aperto a tutti i presenti. Lo scopo della giornata oltre a dare il benvenuto nella società ai neo 18enni è stato quello di spronarli a dedicare del tempo agli altri nei diversi modi e forme delle varie associazioni.