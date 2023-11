Verano: concluso il corso per usare il defibrillatore

Sabato 25 novembre si è concluso a Verano il corso Pad per imparare a usare il defibrillatore semiautomatico a cui hanno partecipato i dipendenti comunali, personale della polizia locale e membri di alcune associazioni del territorio proprio in Municipio. Tutto questo grazie a istruttori di Croce Bianca Giussano che hanno tenuto le lezioni teoriche e pratiche con i manichini per appunto formare i discenti.

Verano: concluso il corso e le parole del sindaco

“Oggi si chiude il corso di abilitazione all’uso del defibrillatore che abbiamo voluto fornire ad alcune associazioni sportive veranesi, ProLoco, Istituto Comprensivo e Polizia Locale – ha fatto sapere il sindaco Samuele Consonni– .Da sempre siamo sensibili a temi quali salute sicurezza e sport per questo riteniamo importante avere sempre più persone abilitate all’uso del Defibrillatore ed in grado di eseguire le manovre di rianimazione che, in caso di necessità, di aumentare la possibilità di vita di una persona in arresto cardiaco. Questo è stato possibile grazie alla disponibilità e alla collaborazione con la Croce Bianca di. Giussano e a tutte le persone che hanno dato la disponibilità a seguire il corso”.

Verano: concluso il corso e comuni sempre più cardioprotetti

Ormai da anni le amministrazioni comunali insieme ai loro sodalizi lanciano corsi tra i cittadini per saper usare il dae in caso di necessità.