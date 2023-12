Vent’anni di Brianzacque: 10 confronti, 600 partecipanti e un nuovo libro

Oltre 600 partecipanti e 10 confronti che hanno impegnato un centinaio di relatori: sono alcuni numeri de “La sensibile magia dell’acqua”, l’evento con cui Brianzacque ha celebrato in Villa Reale i vent’anni di fondazione.

Vent’anni di Brianzacque: l’acqua protagonista assoluta

«Protagonista assoluta è stata l’acqua, bene comune e universale da tutelare e valorizzare – spiega l’ideatrice del progetto Alessia Galimberti – la kermesse ha voluto fornire ispirazioni sul tema della sostenibilità e sul legame tra acqua e cambiamenti climatici oltre a rendere evidente la difficoltà di descrivere che “cosa sia” mostrando la variabilità dei significati che le vengono attribuiti. Tematiche apparentemente lontane dal mondo dell’acqua come design, architettura, hospitality, moda, food, sport, arte e musica hanno permesso di riflettere sul benessere. L’acqua, grande madre generatrice che sostiene il nostro presente, è la chiave per comprendere il nostro futuro».

Vent’anni di Brianzacque: le opere d’arte

Nella reggia l’oro blu è stato protagonista anche di opere d’arte: sono stati presentati brani musicali risultato di una ricerca sui suoi suoni e sono state condivise esperienze incredibili come quella del primo auditorium creato nella neve in cui artisti internazionali suonano con strumenti di ghiaccio. Gli ospiti hanno, inoltre, posto l’accento sul rapporto tra Brianzacque e importanti realtà sportive quali Vero Volley, autodromo e Monza calcio.

«Sono stati due giorni che valgono come vent’anni – commenta il presidente Enrico Boerci – come la nostra storia è stato un tempo dedicato non a celebrarci, ma ad aprire la mente e il dialogo a tutto ciò che può ancor di più farci crescere come azienda utile alla Brianza, alla Lombardia e al Paese».

Vent’anni di Brianzacque: l’auspicio per le Reti del Cuore e l’eredità del libro

Boerci ha auspicato, tra l’altro, una nuova edizione delle “Reti del Cuore” con cui continuare a contribuire al rilancio dei luoghi della cultura del nostro territorio insieme alle altre società pubbliche, comprese le aziende idriche di Lecco e Como.

Da “La sensibile magia dell’acqua” è nato un libro curato da Alessia Galimberti che raccoglie le riflessioni dei sindaci, disponibile in versione digitale sul sito www.brianzacque.it.