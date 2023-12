Brianzacque festeggia 20 anni: la magia è il gioco di squadra

Il segreto di Brianzacque è il gioco di squadra: lo ha spiegato giovedì il presidente Enrico Boerci durante l’incontro che ha chiuso la prima giornata de “La magia dell’acqua”, l’iniziativa con cui la società partecipata ha festeggiato i vent’anni dalla fondazione.

Brianzacque festeggia 20 anni: «I veri protagonisti sono stati i sindaci»

Il successo dell’azienda pubblica che gestisce il ciclo idrico integrato nella provincia di Monza, ha affermato nel talk moderato dal direttore de il Cittadino Cristiano Puglisi, parte da lontano: «I veri protagonisti – ha ricordato – sono stati i sindaci che, pur venendo da esperienze e appartenenze diverse, hanno saputo ragionare in funzione della strategia migliore per il territorio» e hanno individuato Brianzacque come il soggetto deputato ad assorbire gli altri che operavano nel settore.

«Abbiamo fatto sintesi e valorizzato le risorse umane» ha aggiunto Boerci: la politica aziendale attuata negli anni ha reso la società un modello di eccellenza, come ha notato Puglisi.

Brianzacque festeggia 20 anni: Attilio Fontana

«È da sempre al servizio del territorio – ha riconosciuto il presidente della Regione Attilio Fontana in un video messaggio – ha sviluppato progetti importanti» attenti alla sostenibilità e alla transizione ecologica.

Brianzacque, ha affermato il presidente del consiglio regionale Federico Romani, rappresenta un esempio virtuoso per il basso tasso di dispersione idrica della rete e per la capacità di recupero delle perdite che a Monza arriva al 48% a fronte di una media che si attesta attorno al 14%.

Brianzacque festeggia 20 anni: il sindaco Paolo Pilotto

«È una delle aziende pubbliche con i risultati migliori a livello italiano – ha constatato il sindaco di Monza Paolo Pilotto – sia a livello di prestazioni che di conti: è la dimostrazione che le società pubbliche sanno crescere ed essere credibili quanto quelle private». La partecipata dà continuamente risposte attente alle istanze dei comuni, ha precisato il primo cittadino di Carate Luca Veggian, presidente del comitato di controllo congiunto.

Una ricchezza di Brianzacque, secondo il vicepresidente Gilberto Celletti, è costituita dalla varietà di professionalità presenti nel consiglio di amministrazione. Nel cda siede Alessia Galimberti, l’art director che ha ideato la due giorni che permesso a molti di scoprire il forte legame tra l’acqua e mondi ritenuti molto distanti come l’arte, l’architettura, la moda.

Brianzacque festeggia 20 anni: Luca Santambrogio, presidente Provincia MB

Il presidente della Provincia Luca Santambrogio ha indicato quello che potrebbe essere un nuovo traguardo per la società: partecipare da protagonista a una aggregazione tra realtà pubbliche con l’intento di dar vita a una sinergia tra il servizio idrico e il ciclo di raccolta e trattamento dei rifiuti che «non escluda modelli alternativi di gestione, più attuali».

La sfida è stata raccolta da Boerci: «Una sinergia con le aziende che operano nel campo dei rifiuti – ha commentato – porterebbe benefici a tutto il sistema. È frutto, tra l’altro, di una collaborazione l’impianto di cogenerazione realizzato al depuratore di San Rocco con cui alimentiamo la rete di teleriscaldamento del quartiere. Siamo pronti a dialogare per capire insieme quali potrebbero essere le prospettive».