Vedano al Lambro: Mobilità garantita, nuovo mezzo grazie a Pmg e nove sponsor

Sono nove gli sponsor, quasi tutti vedanesi, che hanno accolto l’invito a partecipare al progetto “Mobilità garantita”, nato dalla collaborazione tra l’amministrazione di Vedano al Lambro e Pmg Italia, che in tutta Italia promuove progetti di corporate finalizzati all’equità sociale e il bene comune.

Vedano al Lambro: Mobilità garantita, mezzo per i Servizi sociali

Vedano al Lambro consegna mezzo servizi sociali: Maria Corbetta

Tutto questo si è tradotto nella consegna, il 12 luglio, del nuovo mezzo messo a disposizione dei Servizi sociali del Comune per la consegna dei pasti, il trasporto di cittadini disabili o fragili verso le strutture sanitarie o verso le comunità diurne e l’accompagnamento di minori. Il mezzo, grazie al contributo degli sponsor che hanno aderito al progetto, è stato rimesso a nuovo per essere più funzionale ed efficiente. È l’unica auto a disposizione del settore servizi sociali del Comune. Gli stessi servizi di accompagnamento e distribuzione dei pasti vengono svolti anche dai volontari di Casa Francesco, che con i loro quattro mezzi (l’ultimo completamente elettrico è stato donato dall’amministrazione solo due settimane fa), si sommano alle attività svolte dal Comune.

Vedano al Lambro: Mobilità garantita, chi ha partecipato

«Sono moto contento di questa collaborazione con Pmg che si rinnova dal 2018 – ha spiegato il sindaco Marco Merlini – E sono felice che anche in questa occasione le aziende del territorio non abbiano fatto mancare la loro generosità per aiutarci a portare avanti il progetto di Mobilità sostenibile, che ha sempre riscosso un’ottima adesione da parte dei nostri imprenditori».

Maria Corbetta, titolare della Corbetta sas di Vedano ha partecipato alla cerimonia di consegna del mezzo in rappresentanza dei nove sponsor: «È giusto contribuire al benessere della propria comunità», ha commentato mentre riceveva dalle mani del sindaco e dell’assessore ai servizi sociali, Patrizia Lissoni, la targa di benemerenza.

Hanno poi contribuito al progetto anche lo Scatolificio Rossi, Carrozzeria Emmegi, Edil impianti, Farmacia Castelli, il centro odontoiatrico Meregalli, Dia4It srl insieme alla Pmg Italia e alla Solea di Monza.

Vedano al Lambro: Mobilità garantita, “obiettivo puntare al rinnovo e al ricondizionamento del mezzo per dare continuità ai servizi”

«Ci siamo occupati personalmente di contattare le aziende per sensibilizzarle verso questo progetto – ha aggiunto Laura Alessandri, referente territoriale di Pmg Italia – L’obiettivo era puntare al rinnovo del mezzo e al ricondizionamento, per consentire la continuità di un servizio fondamentale per la comunità. Ed è questa la mission di Pmg, che è un’azienda benefit che sostiene iniziative di questo tipo in collaborazione con la pubblica amministrazione e gli enti comunali, per fornire mezzi in comodato d’uso gratuito».