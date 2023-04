Varedo, il prefetto apprezza i primi passi del rilancio dell’ex Snia

L’ex Snia era stata la prima grande area che Patrizia Palmisani aveva visitato all’inizio del suo incarico, nel 2019. Mercoledì 19 aprile il prefetto di Monza è voluta tornare, per constatare la qualità del piano di trasformazione messo in cantiere su quella che è tuttora l’area dismessa cintata in un centro storico più grande della Lombardia.

Cancellate le ultime infiltrazioni di micro criminalità e spaccio

Palmisani è stata accompagnata dal sindaco, Filippo Vergani e dal suo vice (ora anche consigliere regionale), Fabrizio Figini. Insieme a loro c’era anche il comandante del gruppo territoriale dei carabinieri di Monza, colonnello Gianfilippo Simoniello. Nel mostrare i primi passi verso l’attesa trasformazione dell’area in un polo produttivo, abitativo e dedicato ad ambiente e tempo libero, Vergani ha posto l’accento anche su un ritorno di fiamma della microcriminalità. Traffico di stupefacenti e domicili abusivi sono però stati subito bloccati con azioni mirate coordinate dai carabinieri della stazione di Varedo, guidate dal luogotenente Armando Cangemi e dagli uomini della polizia locale, comandate da Claudio Camisasca.

«E’ un piacere – ha sottolineato Palmisani – tornare a Varedo e constatare i passi avanti compiuti nel processo di trasformazione dell’ex Snia. Fare il sindaco e l’amministratore locale non è un mestiere facile in questo particolare momento storico. Nel constatare come Varedo sia un comune così ordinato e ben amministrato, non posso che elogiare la collaborazione che c’è tra le istituzioni nell’offrire ai cittadini una sensazione di sicurezza e che qui lo Stato c’è. E’ il frutto di una visione strategica a favore della comunità locale».

Vergani e Figini hanno ringraziato pubblicamente le forze dell’ordine: «Le ultime operazioni contro spaccio e microcriminalità – ha spiegato il sindaco – si sono concluse solo poche settimane fa e hanno ripristinato un clima di normalità ritrovata all’interno dell’ex Snia. Forte la gratitudine della popolazione per i risultati ottenuti dalle forze dell’ordine».

Tappa anche a villa Bagatti Valsecchi, il gioiello ottocentesco

Patrizia Palmisani ha concluso la sua breve mattinata a Varedo con una visita a villa Bagatti Valsecchi e si è documentata infine sul piano di trasformazione di villa Agnesi: le due proprietà della fondazione La Versiera 1718. Su entrambe è atteso un piano di sviluppo.