Varedo: fuoco da un fornello, danni a due appartamenti e vigili del fuoco sul posto

Pronto intervento dei vigili del fuoco a Varedo nella notte di domenica, per spegnere un incendio divampato nella cucina di un appartamento di via Umberto I e mettere in salvo i residenti. L’incendio sarebbe scoppiato attorno alle 22.30 da un fornello lasciato incustodito, nella cucina di uno dei due appartamenti affittati a pochi metri di distanza dal passaggio a livello. Infatti dopo l’incidente domestico, anche il secondo appartamento collegato al primo, è stato invaso dal fitto fumo, e mentre gli inquilini tentavano senza successo di sedare le fiamme, sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso con la autopompa per spegnere l’incendio.

Varedo: fuoco da un fornello, nessun ferito. Sul posto anche i carabinieri

I pompieri sono penetrati nell’appartamento per portare fuori le due famiglie di origine straniera e si sono messi all’opera per sedare il rogo che aveva già fatto presa su arredi e suppellettili della cucina. I residenti sono stati prontamente visitati dal personale di soccorso e per fortuna, non presentando segni di intossicazione, non hanno avuto bisogno di ricovero.

Un po’ più arduo il compito per i pompieri che hanno impiegato circa un’ora per venire a capo del rogo, spegnendo le fiamme e solo dopo areando i locali. L’intervento, che ha visto anche il coinvolgimento dei carabinieri della locale caserma di via Scarlatti, impegnati a disciplinare il traffico lungo la via che dal passaggio a livello conduce alle quattro strade sulla Comasina, si è concluso attorno a mezzanotte. Non si registrano feriti, oltre ai danni ai due appartamenti.