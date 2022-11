Varedo: atto vandalico contro la sede della Lega, denuncia contro ignoti

Vetrina sfondata alla sede della Lega di Varedo. L’allarme è scattato da un militante che ha trovato il vetro in frantumi e dopo il sopralluogo dei carabinieri è scattata la denuncia contro ignoti.

Varedo: atto vandalico contro la sede della Lega, il referente provinciale Andrea Villa

“C’è ancora chi crede che spaccare una vetrina possa essere un gesto rivoluzionario. Qualcuno ha già provato a fermare la Lega, non sarà un’idiozia come questa a bloccare il nostro cammino: noi continuiamo più forti e decisi che mai – ha detto il referente provinciale Andrea Villa – Domani sera parteciperò alla riunione di sezione per incontrare i militanti e portare il sostegno di tutta la segreteria provinciale. Azioni come queste, che ci vedono sempre come vittime, fanno capire con esattezza che i germi dell’intolleranza politica ed ideologica si annidano lontano da noi”.

Lega Varedo sede

Varedo: atto vandalico contro la sede della Lega, il segretario locale Marco Pironato

Gli iscritti sfiorano il centinaio tra militanti e sostenitori. Il comune è amministrato dal 2001 da una coalizione di centrodestra, guidata dal sindaco rieletto Filippo Vergani.



“Si tratta dell’ennesimo assalto a una sezione della Lega – commenta il segretario locale Marco Pironato – Quanto accaduto è anche il risultato di una comunicazione martellante effettuata da esponenti della sinistra e dalla maggior parte dei media che associano quotidianamente il nostro partito a un pericolo fascista inesistente. È finalmente ora che si parli di queste violenze, finora silenziate, per dimostrare chi è veramente democratico e chi vuole imporre il proprio pensiero con la violenza. La Lega di Varedo ripartirà più forte di prima”.