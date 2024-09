Varedo, ancora dubbi per le nuove strisce pedonali con il “buco”

Primo investimento sulle nuove strisce pedonali di via Dante a Varedo, mercoledì mattina, appena ridisegnate in maniera compatibile con il tratto di pista ciclabile tracciato a lato strada. Una donna di 72 anni con il nipotino è stata toccata da una macchina di passaggio, proprio in corrispondenza del nuovo passaggio pedonale che è stato posato tra agosto e l’inizio di settembre. La donna ha riportato lievi contusioni ed è stata condotta all’ospedale San Carlo di Paderno Dugnano dove è entrata in codice verde.

Varedo, strisce pedonali con il “buco”: per la polizia locale fatte a regola d’arte

Dopo questo primo incidente, la nuova segnaletica di via Dante continua a non convincere parte dell’utenza pedonale della strada, in massima parte residenti della zona che non sono convinti delle soluzioni scelte: perché, ad esempio, si è scelto di “non completare” le strisce da un capo all’altro della strada? Dal comando della Polizia locale precisano che la nuova segnaletica è stata posata “in maniera ineccepibile” e il codice della strada parla chiaro: c’è una segnaletica verticale, per di più anche un dosso morbido rallenta-traffico, una doppia segnaletica orizzontale, strisce di colore giallo e subito dopo strisce di colore bianco.