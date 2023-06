Vandali senza pietà: a Limbiate nuovamente danneggiato un mezzo per trasportare i disabili

Ancora vandalismi nella sede della Croce d’Argento di Limbiate. A distanza di una settimana dalla precedente incursione, ignoti nella notte tra domenica e lunedì si sono accaniti ancora contro i mezzi dell’associazione.

“A farne le spese – raccontano i responsabili – è stato il pulmino numero 22: un gruppo di ragazzini ha distrutto un finestrino con un casco per rubare un estintore. I Carabinieri presenti, sentito dei rumori, sono subito accorsi nel piazzale adibito a parcheggio, non riuscendo però a bloccare gli imbecilli, che sono scappati. Speriamo almeno che dalle riprese delle telecamere si possa risalire agli idioti che non hanno di meglio da fare che distruggere e arrecare danni e confidiamo nel lavoro investigativo delle forze dell’ordine, a cui è stata presentata già una denuncia”.

Ancora vandali alla Croce d’Argento: “Finestrino rotto per rubare l’estintore”

Per i referenti della Croce d’Argento il disappunto è enorme, perché i vetri non sono stati frantumati a scopo di furto, bensì solo per un divertimento, che risulta anche di difficile comprensione: “In seguito al ritrovamento dell’estintore – affermano dalla sede – si è scoperto che è stato rubato solo per spargere polvere tossica nell’ambiente. Se questi poveri ragazzi si annoiano, possiamo trovare loro un mucchio di alternative, socialmente più utili per loro e per l’intera comunità”.

Intanto, oltre al danno e alla rabbia, l’atto vandalico causa anche notevoli disagi a causa del fermo dei mezzi per la riparazione. Anche questa volta a essere penalizzata, pertanto, non è solo la Croce d’Argento di Limbiate, ma anche tutti i fruitori dei servizi garantiti con questi pulmini: ovvero i soggetti fragili, gli anziani, i disabili, che vengono quotidianamente trasportati per terapie e visite nelle diverse strutture sanitarie e riabilitative.

Limbiate, il nuovo atto vandalico a solo una settimana dal precedente

Preoccupa in modo particolare il fatto che il nuovo atto vandalico arrivi a una sola settimana di distanza da quello precedente. E, ancora una volta, sempre nella notte tra la domenica e il lunedì. Tra l’11 e il 12 giugno, infatti, ignoti avevano preso di mira altri mezzi, distruggendo i finestrini senza alcun motivo, giusto per il gusto di divertirsi in questo modo nei confronti di una realtà che svolge un servizio pubblico di primaria importanza per il territorio, non solo limbiatese, ma anche brianzolo. Probabilmente per questi ragazzi dev’essere stato un bel divertimento, visto che sono tornati sul posto.

Anche allora i responsabili non avevano potuto fare altro che condannare pubblicamente l’accaduto e recarsi dalle forze dell’ordine per sporgere denuncia contro ignoti. Da più parti erano state espresse parole di solidarietà nei confronti della Croce d’Argento, una della realtà più stimate del territorio cittadino.