Vaccinazioni, i numeri della prima giornata a Desio e in Brianza: come prenotarsi

Centocinquanta dosi del vaccino antinfluenzale, ovvero il 100% dei posti a disposizione, 99 dosi del nuovo vaccino anti covid e 74% di adesione alla co-somministrazione di antinfluenzale e anti covid insieme. Sono i numeri di Asst Brianza della giornata di lancio della nuova campagna di vaccinazioni, partita domenica dall’ospedale di Desio.

Vaccinazioni, prima giornata dedicata a categorie specifiche: prenotazioni dal 9 ottobre

La giornata era dedicata a categorie specifiche di popolazione: cittadini fragili, over 60 e minori under 6, donne in gravidanza e categorie professionali come operatori sanitari, insegnanti, personale scolastico e forze dell’ordine.

Sanitari, pazienti di ospedali e ospiti di Rsa possono già vaccinarsi.

“La campagna di vaccinazione antinfluenzale, naturalmente, proseguirà nei prossimi giorni. Prenotandosi dal 9 ottobre, sempre sulla stessa piattaforma regionale, sarà possibile vaccinarsi preso i Centri Vaccinali sul territorio: si comincia dal prossimo 23 ottobre”, spiega una nosta di Asst Brianza.

Vaccinazioni, dove in Brianza per bambini e persone adulte

Asst Brianza garantirà una vasta disponibilità di sedi vaccinali: a Desio, Cesano Maderno, Muggiò, Limbiate, Lissone, Usmate, Monza, Brugherio per le vaccinazioni riservate ai bambini e le 7 Case di Comunità (Lissone, Brugherio, Monza, Giussano, Limbiate, Cesano Maderno, Vimercate) destinate a ospitare le vaccinazioni per le persone adulte.

Vaccinazioni, 9.570 dosi in Lombardia

Sono state 9.750 le somministrazioni effettuate in Lombardia nel primo appuntamento regionale per vaccinarsi contro l’influenza e il Covid con grande affluenza negli 80 centri in cui è partita la campagna vaccinale.

Nel territorio di Ats Brianza – Merate e Lecco, oltre a Desio – complessivamente si contano 553 vaccinazioni sommmistrate, di cui 194 anti covid, 356 contro l’influenza e 3 contro lo pneumocco.