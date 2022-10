Usura in Brianza, arresti a Limbiate: associazione Codici al fianco delle vittime

L’associazione Codici, impegnata da anni in attività di assistenza delle vittime di usura e in sovraindebitamento, al fianco delle vittime degli arrestati dai carabinieri della Compagnia di Desio per usura e estorsione nella recente operazione che ha smascherato un sistema di sfruttamento con interessi fino al 200%.

Usura in Brianza, arresti a Limbiate: “Denunciare, denunciare e ancora denunciare”

“Va rivolto un grande plauso ai Carabinieri che hanno smascherato questa rete di usura – dichiara Davide Zanon, segretario di Codici Lombardia – L’aggravarsi della situazione economica di numerosissime famiglie, a seguito del caro prezzi che ormai sta colpendo ogni settore, comporta il gravissimo rischio di derive come questa. Le persone che purtroppo cadono nella rete dell’usura sono piccoli commercianti o privati che non riescono più a fare fronte ai costi della vita e si rivolgono alle persone sbagliate per ottenere liquidità immediata. Come associazione consumatori tra i nostri scopi statutari ci prefiggiamo di combattere l’usura ed ogni genere di estorsione, fornendo assistenza alle vittime. L’invito è sempre lo stesso quando si cade vittima di queste situazioni: denunciare, denunciare e ancora denunciare”.

Usura in Brianza, arresti a Limbiate: “Pericolo di casi di sovraindebitamento”

Il segretario nazionale Ivano Giacomelli pone l’attenzione sulle conseguenze drammatiche che “dopo la pandemia” stanno avendo “il caro energia ed il conseguente aumento dei costi delle bollette”.

“Tra queste c’è l’aumento dei casi di sovraindebitamento – spiega – Pagare le bollette e rispettare le scadenze per molti sta diventando un’impresa impossibile. E così, nella disperazione, c’è che finisce per rivolgersi agli usurai, nell’illusione di risolvere ogni problema. Non è così. Affidarsi a uno strozzino significa sprofondare in un incubo. Come associazione rinnoviamo l’invito alle istituzioni ad essere ancora più vicine ai cittadini in questo momento così difficile. Siamo pronti a fare la nostra parte anche in questa vicenda, fornendo assistenza legale alle vittime”.

Come contattare l’associazione Codici

L’associazione Codici risponde allo 06 5571996 oppure a segreteria.sportello@codici.org. La delegazione di Codici Lombardia è raggiungibile ai numeri 02 36503438 e 351 7979897 oppure a codici.lombardia@codici.org.