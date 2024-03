Usmate-Velate: via ai cantieri delle ciclopedonali

Più spazio per ciclisti e pedoni a Usmate Velate con l’apertura di due cantieri per favorire la cosiddetta “mobilità dolce” in via Verdi e in via Paganini. L’obiettivo è quello di ampliare le infrastrutture pensate per ciclisti e pedoni. Procedono i lavori in via Verdi e via Tre case a Velate e via Paganini a Cascina Corrada dove si stanno completando due nuovi tratti di piste riservate a ciclisti e pedoni. Mentre è già tracciata la pista ciclopedonale di via Verdi, il nuovo asse della mobilità sostenibile che collegherà il nucleo di Velate con le aree più a nord dell’abitato. La pista sta prendendo forma ed è già stata delimitata dai cordoli e arricchita dalla piantumazione di alberi sul lato opposto rispetto a quello della carreggiata stradale.

Usmate-Velate: via ai cantieri e gli investimenti

Conti alla mano, la pista ciclopedonale avrà un costo complessivo lordo di 650mila euro e verrà realizzata nella fascia d’area di proprietà comunale posta sul lato sinistro di via Verdi (direzione nord), proseguendo in via Tre Case. Nell’ambito della riqualificazione della zona è previsto il completamento del percorso protetto situato sul lato destro di via Verdi fino a via Corte Giulini e un nuovo attraversamento pedonale rialzato per collegare in sicurezza i due tratti della pista.

Usmate-Velate: via ai cantieri e l’attenzione del Comune

“In questi anni, l’Amministrazione Comunale ha posto una particolare attenzione verso la mobilità dolce, sia creando nuovi spazi per pedoni e ciclisti, sia riqualificando spazi inevitabilmente usurati. I cantieri aperti sul territorio traducono i progetti in opere concrete e contribuiscono a creare un’infrastruttura più capillare in grado di creare interconnessioni fra i differenti punti del nostro territorio” dice il sindaco Lisa Mandelli . Da via Verdi a via Paganini e Cascina Corrada dove è previsto il completo restyling della pista ciclabile per consentire un passaggio in sicurezza delle due ruote.