Usmate-Velate valorizza e riqualifica Villa Borgia con 190mila euro

Rifacimento del manto di copertura e delle facciate per preservare l’importanza storica e architettonica dell’intera dimora: la Giunta Comunale guidata dal Sindaco Lisa Mandelli ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di conservazione e valorizzazione di Villa Borgia, uno degli edifici di maggior pregio presenti sul territorio comunale. L’intervento avrà un costo stimato di circa 190mila euro – interamente finanziati con risorse comunali – e avrà come finalità quello di effettuare interventi esterni sull’immobile tutelato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio. Il risanamento conservativo, nel progetto predisposto per conto dell’Amministrazione Comunale, si concentra come detto su manto di copertura e facciate.

Usmate-Velate valorizza e gli interventi previsti

Prevista la sostituzione dei canali di gronda che non adempiono al regolare smaltimento delle acque meteoriche, con sostituzione di scossaline posizionate in modo errato o mancanti in lamiera di rame. L’intervento sulla copertura prevedrà la rimozione dei coppi, l’accatastamento in cantiere, l’eventuale sostituzione con nuovi manufatti o il loro successivo recupero. Verrà effettuata inoltre una verifica puntuale della struttura della copertura esistente e il tetto verrà isolato con la posa di nuova ondulina sottocoppo. Per quanto riguarda gli intonaci esterni, la manutenzione conservativa sarà caratterizzata da una pulitura della superficie con idropulitrice a bassa pressione, rimozione della tinteggiatura decoesa, integrazione con intonaco deumidificante dove necessario. Inoltre si eseguirà una verifica puntuale della superficie e, se sono presenti dei distacchi, fessurazioni o anomalie verranno, in base alla porzione e alla gravità, o consolidati con iniezioni a base di malta di calce idraulica o rimossi ed integrati con malta simile all’esistente. L’intervento prevede anche opere di superamento delle barriere architettoniche per accedere all’aula linguistica e di informatica attraverso la realizzazione di una rampa.

Usmate-Velate valorizza e rende più fruibile Villa Borgia

“La valorizzazione di Villa Borgia si inserisce nell’attenzione che questa Amministrazione Comunale sta assicurando al proprio patrimonio – affermano il Sindaco Lisa Mandelli e l’assessore al Patrimonio Mario Sacchi – L’obiettivo di questo intervento è quello di avviare un iter che sia non solo conservativo, ma finalizzato a poter fruire in modo ancor più continuativo degli spazi di pregio all’interno della Villa”.