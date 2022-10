Usmate-Velate: tre minorenni in fuga sul motorino (rubato) fermati dai vigili

Gli agenti della polizia locale di Usmate non credevano ai loro occhi. In servizio per l’ordinario controllo e pattugliamento del territorio, dinanzi a loro era transitato un un motociclo con tre soggetti a bordo pressoché noncuranti della presenza della pattuglia. A quel punto gli agenti si ponevano all’inseguimento rilevando per altro che il motociclo aveva solo metà targa. Affiancati al terzetto veniva intimato ripetutamente l’alt al conducente ma questi, come se nulla fosse, accelerava ulteriormente cercando di depistare gli agenti mettendo anche a rischio a sicurezza stradale con una serie di manovre e comportamenti pericolosi per la circolazione.

Usmate-Velate: tre minorenni e l’inseguimento

Infine, giunti all’imbocco del sentiero delle More, un percorso ciclo-pedonale, il conducente non è riuscito a mantenere il controllo del motociclo e tutti e tre sono finiti rovinosamente a terra. Non contenti, si sono subito rialzati e tentavano ancora la fuga a piedi. Ma evidentemente sulla resistenza e sulla velocità gli agenti dell’equipaggio, più allenati dei fuggitivi, hanno avuto la meglio e dopo una decina di metri riuscivano a bloccarne uno. Gli altri due riuscivano a far perdere le loro tracce prendendo direzioni diverse. Ma solo temporaneamente. Il soggetto fermato, un sedicenne residente in provincia di Lecco, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Gli altri due, e grazie alla videosorveglianza installata nella zona venivano identificati, anche loro minorenni e residenti in città. Nel frattempo, con i controlli di rito, emergeva che il motociclo usato dal terzetto era stato rubato il giorno precedente in via Cottolengo ad Usmate Velate. E’ stato subito restituito al legittimo proprietario.

Il Comandante, Mario Nappi, ha espresso il suo compiacimento al personale intervenuto per la prontezza e la professionalità dimostrata nell’intera operazione. Anche il sindaco Lisa Mandelli e l’assessore alla Sicurezza Pasquale De Sena si sono complimentati con gli agenti e con il comandante.