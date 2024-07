Usmate Velate: guida l’auto confiscata senza patente, multato per 7mila euro

Senza patente (gli era stata revocata quattro anni fa), alla guida di una vettura sprovvista della copertura assicurativa e per di più confiscata nel febbraio dello scorso anno che aveva per altro poi negato di esserne ancora il proprietario quando è stato chiamato per lasciare il veicolo appunto, non più di sua proprietà ma dello Stato.Eppure la scorsa settimana, il sessantenne usmatese, se ne andava tranquillamente in giro per le strade cittadine come se nulla fosse.

Usmate Velate: guida l’auto e l’intervento della polizia locale

Fino a quando non ha incrociato, per sua sfortuna, una pattuglia degli agenti della Polizia locale. Ma come, devono essersi chiesti i poliziotti, non ha patente, quella vettura, come lui stesso aveva dichiarato, non è più in suo possesso e invece eccolo qui, che va e viene come se nulla fosse. Subito fermato ecco che tutto il suo “curriculum” viene confermato. E questa volta con un aggravante: deferimento all’Autorità giudiziaria per appropriazione indebita di un bene dello Stato e, per completare il suo “medagliere”, con un verbale per tutte le infrazioni al Codice della Strada commesse che gli hanno fatto “guadagnare” sanzioni per un totale di settemila euro