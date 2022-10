Usmate-Velate: due donne si picchiano in strada per l’ex marito

Grande tensione lunedì 24 ottobre, nel primo pomeriggio, in via Cavour a Usmate. Verso le 14 infatti gli abitanti della via sono stati richiamati da assordanti sirene e da un violento litigio che si stava consumando per strada. In effetti sul posto nel giro di pochi minuti erano confluite ben tre pattuglie dei carabinieri, due della polizia locale di Usmate e un’ambulanza. Un vero e proprio campo di battaglia. Ma cosa era accaduto per richiamare così numerose le forze dell’ordine e un mezzo di soccorso? Ci credevano in pochi ma in realtà c’erano solo due donne che stavano litigando violentemente. Dopo decisi interventi, alla fine i militari dell’Arma sono riusciti a calmare gli animi e l’ambulanza ha caricato una delle due litiganti che è stata accompagnata al pronto soccorso del San Gerardo a Monza.

Usmate-Velate: due donne si picchiano e i motivi della rissa

A far scoccare la scintilla fra le due donne, di origini rumene, pare ci siano vecchie ruggini causate da una storia di tradimenti, coppie scoppiate e bambini contesi. In pratica l’ex marito di una delle due (per altro cognate fra di loro) avrebbe mandato la nuova compagna a casa dell’ex coniuge poiché gli veniva impedito di vedere i figli. Ed è stata proprio questa “mossa” che ha dato la stura ad una reazione che forse non era stata preventivata. Infatti la donna tradita e abbandonata non appena si è vista davanti l’antagonista che le aveva portato via il marito non è riuscita a frenare la propria rabbia: ma come, avrà pensato, mi mandi proprio la tua amante a discutere dei problemi che ci sono tra di noi”?. E quindi faccia a faccia per strada, sotto il condominio dove risiede la donna abbandonata, in via Cavour 28, per passare dalle parole ai fatti è bastato ben poco.

Usmate-Velate: due donne si picchiano e i soccorsi

Ed è stato da quel momento che, richiamati dalle urla e dall’assembramento dei passanti, diversi condomini, affacciatisi alle finestre e assistendo all’estrema violenza del litigio in tanti hanno ritenuto opportuno dare l’allarme alle forze dell’ordine. Ed è così che i tutori dell’ordine sono arrivati in forze: tre gazzelle dei carabinieri, due pattuglie della polizia locale intervenute a dare man forte e un mezzo di soccorso pronto ad eventuali necessari interventi. Calmate le contendenti e preso atto che il grande assembramento era causato dal litigio di due donne, i carabinieri hanno preso nota dei “protagonisti” (compresi dei parenti presenti che hanno comunque tentato di sedare il violento diverbio) e quindi l’ambulanza ha soccorso una delle due per una leggera ferita alla testa inizialmente in codice giallo ma poi trasportata in codice verde.