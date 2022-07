Usmate: una coppia di anziani rapinata in casa da tre malviventi

Rapina lampo, sabato pomeriggio 9 giugno a Usmate, ai danni di un’anziana coppia, con un bottino irrisorio, ma tanto tanto spavento per le vittime. I malviventi, tre individui dalla pelle olivastra, dopo aver rovistato in tutta la casa se ne sono andati portando via solo il cellulare di una delle vittime.

Erano circa le 15 quando la padrona di casa, abitante al piano terra di un piccolo condominio, si accingeva a portare all’esterno un sacchetto di immondizia.

Usmate: una coppia di anziani rapinata, l’aggressione e lo spavento

Arrivata sul balcone che permette di accedere all’area comune, si è trovata di fronte ai tre banditi, mascherati e, sembra, senza alcuna arma in pugno. L’anziana donna, spaventatissima, ha subito urlato chiamando il marito che si trovava all’interno, riposando sul divano. L’uomo non ha avuto nemmeno il tempo di reagire poiché i tre rapinatori hanno sospinto la donna dentro l’appartamento e urlando intimavano di dire subito dove si trovava la cassaforte.

Usmate: una coppia di anziani rapinata e i ladri scappano con un cellulare

Nei minuti successivi, accertatisi che non esisteva alcuna cassaforte hanno cominciato a chiedere con violenza il denaro che c’era in casa, ma anche a questa richiesta hanno dovuto rassegnarsi: la coppia di anziani non avevano denaro contante in casa. A questo punto i tre banditi, probabilmente resisi conto che avevano preso una cantonata, si sono impossessati del cellulare appoggiato su un mobile e si sono dati velocemente alla fuga, una mossa, questa, per evitare che le vittime potessero chiamare subito le forze dell’ordine, ma lasciandoli letteralmente scioccati e incapaci di reagire.

Usmate: una coppia di anziani rapinata e le indagini

Forze dell’ordine che sono comunque arrivate subito dopo, per effettuare tutti i rilievi del caso e cercare di tranquillizzare l’anziana coppia. Sembra che al momento non ci siano novità di rilievo. I carabinieri di Arcore già il giorno dopo hanno visionato le telecamere che danno accesso a Usmate e quindi le indagini proseguono serrate. Quello degli anziani presi di mira dalla criminalità, è uno dei reati più atroci che la società civile meno sopporta. Gli incontri che l’Arma dei carabinieri ciclicamente organizza, proprio invitando le persone anziane a partecipare, hanno il preciso scopo di aiutare, con precisi suggerimenti, a sottrarsi, per quanto possibile, a situazione come quella di cui è stata vittima la coppia di Usmate.