Usmate: ladri svaligiano la casa a una anziana sola

Ormai appare quasi rassegnata. Pensionata, 80 anni, vive sola a Usmate, nella zona del centro commerciale, in un appartamento al primo piano. In passato i ladri hanno avuto la “cortesia” di andare a “visitare” la sua casa per ben quattro volte. Lei cerca di stare attenta, prima di uscire si affaccia alla finestra e dà un’occhiata fuori per vedere che non ci sia nulla di strano, e quindi esce per andare a fare la sua piccola spesa. Martedì , 19 marzo, verso le ore 19 però, non è riuscita ad evitare l’ennesima incursione nelle sue stanze.

Usmate: ladri svaligiano la casa, mentre la pensionata era assente

I ladri sono riusciti a raggiungere un piccolo balcone (tra l’altro non si riesce a capire come abbiano fatto a salire lungo il tubo della grondaia visto che sono stati installati dei dissuasori che non permettono di arrampicarsi) quindi, dopo aver forzato, danneggiandola seriamente, una porta finestra, si sono introdotti nell’appartamento facendo man bassa di tutto ciò hanno trovato: qualche oggetto d’oro dal valore più affettivo che economico e qualche orologio. La povera pensionata al suo rientro a casa, verso le 20,30 forse non è riuscita a trattenere le lacrime. Ancora una volta la sua casa era stata violata nella sua intimità, nelle sue cose personali. E per l’ennesima volta non le è rimasto che chiamare i carabinieri che sono intervenuti poco dopo. E per un dovuto sopralluogo ma soprattutto per consolare l’anziana donna.