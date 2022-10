Uomini narcotizzati e derubati: chiuse le indagini preliminari sulla “mantide della Brianza”

Sono terminate le indagini preliminari a carico di Tiziana Morandi, ribattezzata la “mantide della Brianza”, la 47enne accusata di avere narcotizzato e poi rapinato una decina di uomini fra i 27 e gli 84 anni. La donna, residente nel Vimercatese, è stata arrestata a luglio dopo una serie di denunce presentate dalle vittime e attualmente si trova nel carcere di San Vittore. Ha chiesto di essere ascoltata dagli inquirenti: un interrogatorio è stato fissato per sabato 22 ottobre.

Indagini chiuse: tutte le bugie della “mantide della Brianza”

Dalle indagini sarebbe emerso che ai derubati avrebbe raccontato bugie sulla sua professione, spacciandosi ad esempio per medico o massaggiatrice, e si sarebbe anche finta malata terminale come sarebbe stato attestato da un falso certificato medico. Venti i capi di imputazione a suo carico che vanno dalla rapina alle lesioni, dall’utilizzo indebito di carte di credito alla violazione della legge sugli stupefacenti.

Indagini chiuse: come riusciva ad abbindolare le vittime

Varie le tecniche ricostruite utilizzate dalla brianzola per abbindolare le vittime: a quelle più anziane avrebbe detto di dovere raccogliere fondi per curare bambini malati mentre le più giovani venivano attirate attraverso i social. Poi le avrebbe narcotizzate col benzodiazepina, un potente calmante ottenuto con ricette false e derubate di denaro e monili in oro. Gli incontri avvenivano in casa oppure in locali.

Indagini chiuse: a un anziano sparite le monete d’oro

Tra le vittime anche un 71enne di Avellino al quale è sparita una collezione di monete d’oro che le aveva confidato di voler vendere. La donna si era offerta di aiutarlo: i due si erano incontrati a Torino e la 47enne avrebbe narcotizzato l’anziano lasciato in stazione senza le sue preziose monete. Tra le vittime anche un Comasco finito contro il guard rail della Tangenziale Nord di MIlano, di ritorno a casa, dopo aver accusato un malore a causa di una bibita bevuta a casa della donna per la quale si prospetta ora la richiesta di rinvio a giudizio. La difesa starebbe invece valutando di chiedere una perizia psichiatrica.