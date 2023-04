Undicenne ruba penne e cancelleria per 85 euro

Aveva messo nello zaino il controvalore di 85 euro in penne, matite e altri materiali di cancelleria. Autore del furto una giovanissima di soli 11 anni, italianissima e con casa in Brianza, che grazie all’intervento del padre, che ha poi ripagato tutto il contenuto dello zainetto, non è finita nei guai.

Undicenne ruba penne e cancelleria: intervenuti i carabinieri, i titolari rimborsati non hanno sporto denuncia

L’episodio è avvenuto venerdì scorso in uno store cinese al confine con Meda. Per l’episodio sono intervenuti i carabinieri della stazione di Seregno che però non hanno proceduto perché i titolari non hanno sporto denuncia.